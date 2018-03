Volley Addio a Bebeto de Freitas | guidò l’Italia al titolo mondiale nel 1998

oasport

(Di martedì 13 marzo 2018)de, allenatore dell’Italia Campione del Mondo di pallavolo nel, è morto improvvisamente oggi a Belo Horizonte a causa di un arresto cardiaco sopravvenuto mentre si trovava nel Centro Tecnico di Allenamento dell’Atletico Mineiro di cuiera direttore. Il 68enne ha segnato un epoca nelbrasiliano, prima come giocatore ma soprattutto come allenatore, guidando la nazionale carioca maschile all’argento olimpico a Los Angeles 1984 e al quarto posto a Seul 1988 e gettando le basi per quella che poi sarebbe diventata l’epoca d’oro della Selecao Verdeoro. Il tecnico di Rio de Janeiro si trasferì poi in Italia dove dal 1990 al 1995 ha guidato la Maxicono Parma, conquistando ben due scudetti. Al termine della sua esperienza parmense, il presidente della Fipav Carlo Magri (ex massimo dirigente di Parma) lo chiamò a guidare la nazionale ...