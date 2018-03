Volkswagen Group | entro il 2022 produzione veicoli elettrici estesa a 16 impianti

Volkswagen Group - secondo stampa tedesca possibile esordio in borsa per Scania e Man : BERLINO - Il management del gruppo Volkswagen vuole portare presto in borsa il comparto del trasporto pesante, bus e camion, di Scania e Man. Lo riporta oggi la stampa tedesca e lo conferma nel...

Volkswagen Group Night - Il futuro della mobilità al Salone di Ginevra : Come da tradizione il gruppo Volkswagen ha anticipato di poche ore l'apertura del Salone di Ginevra presentando durante la sua Media Night alcune delle novità che, a partire da domani, saranno esposte sotto i riflettori del Palexpo. Matthias Müller, ad della Volkswagen, è il primo manager a intervenire, sottolineando la necessità, per il marchio e per il gruppo, di evolvere il proprio business per affrontare le sfide della mobilità del ...