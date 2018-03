Gruppo Volkswagen - 16 fabbriche di auto elettriche entro il 2022 : Il Gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2022 saranno 16 gli impianti in tutto il mondo utilizzati per la produzione di veicoli elettrici. Attualmente Volkswagen Group produce veicoli elettrici in tre località, e tra due anni si prevede che altri nove impianti del Gruppo saranno ...

Volkswagen - Entro il 2022 16 stabilimenti per veicoli elettrici : Volkswagen dà una scossa alla Roadmap E. Come? Realizzando 16 siti produttivi per veicoli elettrici Entro la fine del 2022. Lannuncio arriva direttamente dal ceo del gruppo Matthias Müller nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio. Attualmente, il gruppo tedesco assembla auto a zero emissioni in tre fabbriche, ma nei prossimi due anni altri nove impianti saranno organizzati per lelettrificazione. Müller anticipa poi accordi già ...

