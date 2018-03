quattroruote

: La #Volkswagen spinge sull'elettrico: entro il 2022 16 stabilimenti per veicoli EV - quattroruote : La #Volkswagen spinge sull'elettrico: entro il 2022 16 stabilimenti per veicoli EV - dinoadduci : Volkswagen - Entro il 2022 16 stabilimenti per auto elettriche - lazzaro14 : RT @motorionline: Il Gruppo #Volkswagen investirà più di 34 miliardi di euro entro il 2022 in mobilità elettrica, guida autonoma, connettiv… -

(Di martedì 13 marzo 2018)dà una scossa alla Roadmap E. Come? Realizzando 16 siti produttivi per veicoli elettricila fine del. Lannuncio arriva direttamente dal ceo del gruppo Matthias Müller nel corso della conferenza stampa annuale di bilancio. Attualmente, il gruppo tedesco assemblaa zero emissioni in tre fabbriche, ma nei prossimi due anni altri nove impianti saranno organizzati per lelettrificazione. Müller anticipa poi accordi già raggiunti con costruttori di batterie in Cina ed Europa, per un controvalore di 20 miliardi di euro. Questo consentirà alla, spiega il ceo, di produrre fino a tre milioni di veicoli elettrici per il 2025 e di commercializzare 80 nuovi modelli EV a livello di gruppo. Già questanno, aggiunge, altri nove nuovi veicoli, tre dei quali full electric, entreranno nel portafoglio attuale di novepure e ibride plug-in".Anche il ...