Volkswagen - Bilancio da record per il 2017

quattroruote

(Di martedì 13 marzo 2018) We postedfigures. Tradotto: abbiamo realizzato risultatiper vendite, ricavi e profitti operativi. Tutto questo nonostante gli special items, cioè limpatto sui conti delle poste ex dieselgate. Matthias Müller, ceo di, non riesce a nascondere la soddisfazione presentando a Berlino ildel gruppo. E snocciola le figures: 10,7 milioni di veicoli consegnati nel mondo (+4,3%), 230,7 miliardi di euro di ricavi (+6,2%), 17 miliardi di profitti operativi prima delleffetto dieselgate (13,8 dopo), il ros, return on sale, salito dal 6,7 al 7,4%, utile lordo di 13,9 miliardi (più che raddoppiato dai 6,6 del 2016) e risultato netto di 11,6 miliardi (5,4 nellesercizio precedente), monte dividendi pari alla quasi totalità dei profitti (11,4 miliardi, 3,9 euro alle azioni ordinarie e 3,96 alle privilegiate). E in più una liquidità netta di 22,4 miliardi della ...