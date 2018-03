Volkswagen - Bilancio da record per il 2017 : We posted record figures. Tradotto: abbiamo realizzato risultati record per vendite, ricavi e profitti operativi. Tutto questo nonostante gli special items, cioè limpatto sui conti delle poste ex dieselgate. Matthias Müller, ceo di Volkswagen, non riesce a nascondere la soddisfazione presentando a Berlino il Bilancio 2017 del gruppo. E snocciola le figures: 10,7 milioni di veicoli consegnati nel mondo (+4,3%), 230,7 miliardi di euro di ricavi ...