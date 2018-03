Volkswagen | all-in sull’elettrico Entro il 2020 sedici fabbriche per auto a batteria

Volkswagen - addio Maggiolino : l’auto del ‘think small’ va in pensione : 2018, mondo. La Volkswagen annuncia che non produrrà più il nuovo Maggiolino. Quindi, niente più Maggiolino. 1938, Germania. La Volkswagen inizia a produrre la Typ 1, meglio conosciuta in Italia come Maggiolino se in versione Typ 1/113 M15, o Maggiolone se in versione Typ 1/1302 e 1303. In mezzo, un pezzo di storia dell’automobile, e del costume. Con ottime annate. Il 1959, per esempio. La Volkswagen si prepara a rilanciare il Maggiolino ...

Volkswagen Golf - La versione a metano allo stesso prezzo del benzina : La Volkswagen presenta uninedita promozione dedicata alla rinnovata Golf alimentata a metano, disponibile a partire da 17.900 euro, ovvero lo stesso prezzo della 1.0 TSI 110 CV. I clienti interessati a finanziare lacquisto potranno usufruire della formula Progetto Valore Volkswagen (Pvv) pagando 149 euro al mese. La novità commerciale arriverà nelle concessionarie con un doppio porte aperte, durante i weekend del 17-18 e 24-25 ...

Così Volkswagen si è arresa alla gogna : Sarà l'atteggiamento post Dieselgate, dovuto alla necessità di limitare il danno d'immagine, o forse un fatto di convenienza politica, ma il silenzio della casa automobilistica sul senso degli ...

Volkswagen va ancora alla grande : Paradossalmente lo scandalo sui motori truccati l'ha aiutata ad accelerare cambiamenti attesi da tempo: ora è più forte di prima The post Volkswagen va ancora alla grande appeared first on Il Post.

Volkswagen - Record di vendite - di nuovo davanti alla Toyota : Il gruppo Volkswagen ha registrato nel 2017 un nuovo Record commerciale con 10.741.500 veicoli venduti e una crescita del 4,3% rispetto al 2016. La società di Wolfsburg ha così superato ancora una volta Toyota nella corsa alla vetta della classifica dei maggiori produttori automobilistici mondiali. Il gruppo nipponico ha infatti annunciato poche settimane fa di aver venduto circa 10,3 milioni di veicoli l'anno scorso. Per sancire la leadership ...

Volkswagen Maggiolino - Vent'anni di New Beetle - FOTO GALLERY : Gennaio 1998, Salone di Detroit: la Volkswagen presenta la New Beetle. Sono passati ventanni tondi da quando la prima "neoclassica" è sbarcata in una rassegna internazionale aprendo un filone, quello della reinterpretazione moderna di icone del passato, che avrebbe fatto proseliti. Prima di lei cera stata, nel 1991, la Nissan Figaro. Ma quella (oltre che limitata al Giappone e ai mercati con guida a destra) era unispirazione ideale a ...

"Best in Class" EuroNCAP : tre premi alla Volkswagen - la Volvo XC60 è la regina : Dopo i premi al mondo dello spettacolo - i Golden Globes si sono appena conclusi tra polemiche e abiti neri - arrivano quelli del mondo dell'auto: EuroNCAP ha diffuso i nomi delle Best in Class 2017 , svelando quali auto hanno trionfato nelle diverse categorie dopo 12 mesi di crash test. Il 2017 è stato senza alcun dubbio uno ...