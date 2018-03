VLC su Fire TV Stick

chimerarevo

(Di martedì 13 marzo 2018) VLC Player è il sempre ottimo player video open source multi-piattaforma che dal lontano 2001 si è diffuso su gran parte dei nostri computer. VLC in ogni sua incarnazione si distingue per: l’ottima compatibilità con moltissimi formati multimediali audio e video; l’ottimo supporto ai flussi di rete; l’essere completamente gratuito senza alcuna pubblicità; la facilità di utilizzo. SuTV non tutti sono a conoscenza che esiste una ottima versione dedicata di VLC. VLC in versione TV mantiene la capacità delle versioni per le altre piattaforme di gestire moltissimi formati ed i flussi di rete. L’installazione di VLC è un vero gioco da ragazzi, basta andare su Categorie e poi su FOTOGRAFIA. Dentro questa sezione VLC è la prima app, basta selezionarla e cliccare col telecomando su Installa. Una volta lanciato noterete che l’interfaccia è quella della ...