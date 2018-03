Vittoria Farnese | la prima donna “imprenditrice” italiana

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Gradara, settembre 1602 – Il petto si stringeva in una morsa di nostalgia; avrebbe dovuto essere grata alla vita per quello che le aveva regalato, eppurenon poteva fare a meno di ripensare al passato e a ciò che insieme ad esso era divenuto cenere. Un giorno su tutti le tornava alla memoria: il 26 gennaio del 1548, quando per lavolta era giunta nel ducato di Urbino per sposare Guidobaldo II della Rovere; poco dopo, lui le aveva fatto dono della meravigliosa rocca che ora si stagliava superba e armoniosa davanti ai suoi occhi.Quanto l'aveva amata, e quanto aveva amato lui! Guidobaldo, il fratello Alessandro, la madre Gerolama: i suoi affetti più cari se n'erano andati da tempo; persino i figli erano ormai lontani, ciascuno con la propria nobile famiglia, senza considerare i diverbi accesi con il secondogenito Francesco Maria.Era stato a causa sua se ...