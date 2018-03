Video Gol Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 | Highlights e Tabellino Champions League 13-03-2018

lanotiziasportiva

: 5 ?? #Nedved 4 ?? #Tacchinardi 3 ?? @Pirlo_official 2 ?? Roby #Baggio 1 ?? Ancora #Pirlo... Il vostro gol prefer… - juventusfc : 5 ?? #Nedved 4 ?? #Tacchinardi 3 ?? @Pirlo_official 2 ?? Roby #Baggio 1 ?? Ancora #Pirlo... Il vostro gol prefer… - juventusfc : Nonostante l'estremo tentativo... gol!???? - MilanTV : Torna l’appuntamento con Box to Box! A guidarci nell’analisi tattica di Genoa-Milan ci sarà “El segna semper lü” Ma… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Risultato Finale1-0: Cronaca eGol Dzeko, Ritorno Ottavi13 MarzoTutto è reale. Labatte lo1-0 e vola ai Quarti di Finale didopo 10 anni. Lo fa vincendo uno partita molto tesa dal punto di vista tattico ed emotivo, con tanto di rissa finale tra le due squadre. Ma adesso non conta più nulla. Non c’è più sofferenza e paura. C’è solo la gioia del risultato, un risultato storico che fa impazzire un popolo intero. E dire che la, nel corso del primo tempo, ha faticato veramente molto, un po’ per assenza di idee e un po’ per meriti dello. La squadra ospite infatti scende in campo molto concentrata e molto ben messa in campo, capace di sbagliare pochissimi passaggi, creando così un giro palla perfetto. A nulla serve il pressing ...