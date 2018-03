Video dell’esibizione di Liam Payne per la Regina Elisabetta | l’omaggio a John Mayer ha

Video dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...

Francesca Michielin a 90 Special rivisita Wonderwall degli Oasis : Video dell’esibizione : Francesca Michielin a 90 Special porta una sua versione di Wonderwall degli Oasis, brano simbolo della decade che si intende celebrare nel programma condotto da Nicola Savino. Mai scontata come suo solito, la giovane artista di Bassano del Grappa ha voluto stupire con una sua versione del brano portato al successo dal gruppo dei fratelli Gallagher, con un punto di vista diverso rispetto alle solite rese di in brano tutt'altro che ...

Il Video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo : Prima ha cantato in duetto con Claudio Baglioni, poi è uscita dall'Ariston per cantare tra il pubblico The post Il video dell’esibizione di Laura Pausini a Sanremo appeared first on Il Post.

Il messaggio di pace di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 con Non mi avete fatto niente : Video dell’esibizione nella serata finale : La finale di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018, sul palco dell'Ariston per cantare Non mi avete fatto niente dopo l'impeccabile ed apprezzatissima esibizione di venerdì sera, nella puntata dei duetti con Simone Cristicchi. Forte di una grande intesa tra i due, la coppia inedita di questo Festival di Sanremo ha portato sul palco una canzone che affronta una tematica molto importante dal punto di vista sociale. Non mi avete fatto ...

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : Video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...

Il Video dell’esibizione di Mirkoeilcane a Sanremo 2018 con Stiamo tutti bene - vincitore del Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione : Mirkoeilcane a Sanremo 2018 si è esibito all'Ariston con Stiamo tutti bene, durante la finale delle Nuove Proposte di venerdì 9 febbraio. Tornato sul palco del Teatro, Mirkoeilcane ha riproposto al pubblico italiano la sua bellissima canzone Stiamo tutti bene, una fotografia del mondo attuale visto con gli occhi di un bambino. Dopo la sua prima esibizione a Sanremo, il brano di Mirkoeilcane ha riscosso enormi consensi da parte della ...

Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Piero Pelù è stato super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Piero Pelù ospite a Sanremo 2018 Il rocker torna per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston. La prima fu nel 2001, quando anche allora partecipò come ospite e in quell’occasione affrontò un tema molto delicato, quello delle mine antiuomo. Per questo Festival di Sanremo 2018 Piero Pelù ha reso ...

Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Gianna Nannini è stata super ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2018 venerdì 9 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 La rocker è stata in passato ospite due volte alla kermesse, nel 2007 e nel 2015, ma non ha mai partecipato come concorrente diretta, ma solo come autrice. La canzone da lei scritta Colpo Di Fulmine infatti ha vinto nel 2008 cantata da Giò Di Tonno e Lola ...

La provocazione rock di Eva Pevarello a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione in Cosa ti salverà : Cosa ti salverà è la canzone di Eva Pevarello a Sanremo 2018, in gara tra le Nuove Proposte di quest'anno. La cantante delle Nuove Proposte ha presentato il brano nel corso della terza serata del Festival, giovedì 8 febbraio. Il suo non è un volto nuovo della televisione, né della musica italiana. Eva Pevarello ha partecipato alla decima edizione di X Factor Italia, nella squadra di Manuel Agnelli. La cantante è giunta sino alla finale del ...

Negramaro ospiti a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : I Negramaro sono stati super ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2018 giovedì 8 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Negramaro ospiti a Sanremo 2018 La band di Giuliano Sangiorgi torna al Festival dopo aver partecipato nel 2005 nella categoria Nuove Proposte. All’epoca la loro Mentre Tutto Scorre non arrivò alla Finale, ma si aggiudicò il premio della Sala Stampa. Nella terza serata di Sanremo 2018, ...

Giorgia ospite a Sanremo 2018 con James Taylor : Video dell’esibizione : Giorgia e James Taylor sono stati super ospiti della terza puntata del Festival di Sanremo 2018 giovedì 8 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Giorgia e James Taylor ospiti a Sanremo 2018 La storia di Giorgia e il Festival di Sanremo è una lunga storia d’amore durata 24 anni. L’esordio della cantante è stato nella sezione Nuove Proposte nel 1994 con la famosa E Poi. L’anno seguente l’artista vince con Come Saprei ...

Video dell’esibizione di Giulia Casieri al Festival di Sanremo 2018 in Come Stai - un’autobiografia ricca di emozioni giovanili : Giulia Casieri al Festival di Sanremo 2018 porta sul palco dell'Ariston il carisma e la femminilità giovanile con il brano Come Stai. Giulia Casieri si è esibita nel corso della seconda serata di Sanremo, mercoledì 7 febbraio per la gara delle Nuove Proposte. La canzone interpretata si intitola Come Stai, ed è un brano molto personale scritto dalla cantante stessa insieme ad Andrea Ravasio. Si tratta di un brano autobiografico, che ...

Biagio Antonacci ospite a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Biagio Antonacci è stato super ospite italiano della seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 mercoledì 7 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Biagio Antonacci ospite a Sanremo 2018 Si tratta della quarta presenza del cantautore sul palco dell’Ariston. Le prime due sono state come concorrente di Nuove Proposte e Big rispettivamente negli anni 1988 e 1993. Quindi in febbraio 2015 ha partecipato come super ospite del ...

Il Volo ospiti a Sanremo 2018 : Video dell’esibizione : Il Volo sono stati tra gli ospiti italiani della seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 mercoledì 7 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Il Volo ospiti a Sanremo 2018 Dopo aver conquistato il primo posto del Festival con Grande Amore nel 2015, il trio è tornato sul palco del Teatro Ariston in veste di super ospiti italiani della seconda serata. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono esibiti regalando ...