Via libera alle trivelle nell' Adriatico | il Consiglio di Stato boccia i ricorsi

EMA - Commissione Ambiente Europarlamento dà Via libera per sede ad Amsterdam : Via libera dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo a una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'EMA , l'Agenzia europea del Farmaco, ...

Milano : Via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande moschea” dell’hinterland milanese. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a seguito di questa decisione, in ...

Atlantia - Via libera della CNMV all'offerta Hochtief su Abertis : Il Consiglio della CNMV, l'equivalente spagnolo della Consob italiana , ha dato il via libera all'offerta di Hochtief su Abertis , su cui anche l'italiana Atlantia ha lanciato una proposta d'acquisto .

Trivelle - Via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Massimo Cacciari all'HuffPost : "Il Pd dia il Via libera a un monocolore M5S" : Dare il via libera a un governo monocolore del Movimento 5 Stelle e poi decidere se appoggiarlo provvedimento per provvedimento. È l'unica strada che resta da percorrere al Partito Democratico, travolto dall'esito disastroso delle elezioni, secondo il filosofo Massimo Cacciari. Contattato dall'HuffPost, l'ex sindaco di Venezia sostiene che sia "l'unica cosa ragionevole" da fare per i dem e che non farebbe perdere consensi al Pd, "basta ...

Sicilia : Via libera a benefici assistenziali per oltre 10mila disabili : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - Via libera ai benefici assistenziali per i disabili gravissimi Siciliani. Le Asp hanno infatti ultimato la ricognizione delle 31.812 istanze pervenute al 30 gennaio 2018, selezionando come idonee 10.180 domande e, stamattima, l'assessore alla Famiglia e ai Servizi socia

Prostitute - Via libera in Comune per le multe ai clienti : TRENTO . Ieri, 8 marzoz, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta di mozione presentata da Andrea Merler della Civica Trentina che impegna il sindaco e la giunta comunale a ...

Gsk-Innoviva - da Ue Via libera a nuova indicazione mix antiasma : Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) – La Commissione europea ha approvato un aggiornamento per l’uso di fluticasone furoato e vilanterolo una volta al giorno, una combinazione di un corticosteroide inalatorio (Ics) e un ?2-agonista a lunga durata d’azione (Laba), nei pazienti con asma già adeguatamente controllata con un singolo Ics e con Laba. Lo annunciano GlaxoSmithKline e Innoviva in una nota. L’approvazione di questa ...