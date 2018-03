ilgiornale

: Vettel deciso: 'Orgoglioso di riuscire a battere Hamilton' - canalesportiv : Vettel deciso: 'Orgoglioso di riuscire a battere Hamilton' -

(Di martedì 13 marzo 2018) Sebastianconfida nelle prestazioni della nuova Ferrari SF71H e dopo i test dei giorni scorsi è parso molto soddisfatto. Il tedesco, ai microfoni di Sport Bild , ha parlato della rivalità con Lewis: 'Lewis è un mio rivale in pista ma non lo è nella vita. Se battoo Alonso in definitiva mi piacere e mi fa essere orgaglioso. Credo ...