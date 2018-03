Vergogna | la procura di Spoleto sequestra la struttura di Norcia donata da Tgla7-Corriere

Basket - le squadre giovanili di Brindisi e Martina giocano a perdere : autocanestri ed errori voluti - interviene la Procura federale. Il presidente della Fip Petrucci : “E’ una Vergogna” : Si stavano giocando la fase internazionale del campionato Under 18 di Basket maschile. Una sarebbe finita nel girone in Toscana, l’altra in Campania. Forse per giocare più vicino a casa o forse perché giudicavano un gruppo più semplice dell’altro, Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca hanno giocato a perdere. “Una vergogna, ho attivato la Procura federale”, dice il presidente della Fip Gianni ...