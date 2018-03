“Valentina… che ti sta capitando” La Dallari e la sua lotta L’ex tronista di Uomini e

caffeinamagazine

: Flaminia, Desanka, Valentina e le altre: un caleidoscopio di voci e storie femminili dell'Italia di oggi, per ricor… - UNICEF_Italia : Flaminia, Desanka, Valentina e le altre: un caleidoscopio di voci e storie femminili dell'Italia di oggi, per ricor… - ruppftswazz : RT @LadyFalenaIvana: Pensare che una Valentina molto probabilmente toglierá un posto al serale ad Orion o Sephora mi fa incazzare solo a gu… - Invictluke : RT @morenoshands: @// amiciufficiale ma che cazzo retwettate i tweet a favore di Valentina? Si vede poco che è raccomandata eh.. #amici17 -

(Di martedì 13 marzo 2018) Una magrezza impressionante e un sguardo sempre più torvo, carico di tristezza e insoddisfazione. Lei, una ragazza bellissima, giovane a cui la vita sembrava sorridere. Eppure Valentinache tutti abbiamo conosciuto per la sua partecipazione ae Donne è finita nel vortice dell’anoressia. Lentamente i fan l’hanno vista assottigliarsi sempre di più, mostrando una certa preoccupazione. Ma la ragazza negava, diceva che in quel corpo sempre più esile si sentiva a suo agio. Ma poi è arrivato il crollo e quindi l’ammissione, in primis a se stessa, che qualcosa non andava. Questo è stato il regalo più bello che Valentina potesse farsi. L’exha quindi deciso di raccontare la sua storia e di parlare ai fan, spiegando quel terribile dissidio interiore che sta cercando di superare. Purtroppo ha dovuto affrontare anche lo sguardo severo, delle ...