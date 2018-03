Vaccini | Ricciardi Iss | riportati in sicurezza bimbi in soli 7 mesi

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) “Sono risultati che pensavamo di poter raggiungere in 2 anni, e li abbiamo raggiunti in 7. Siamo molto contenti perché in pochissimiabbiamo riportato ini bambini italiani, per lo meno per l’esavalente“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter, commentando i dati provvisori delle vaccinazioni in Italia a margine del forum “Un check-up per l’Italia” organizzato a Roma dalla Fondazione Biagio Agnes. “Abbiamo recuperato, in media, la soglia del 95% per l’esavalente e abbiamo fatto un balzo enorme in avanti su morbillo, roa, parotite e varicella. Ieri – ha aggiunto– abbiamo ricevuto anche le congratulazioni della Commissione Europea, che ha osservato con soddisfazione come l’anno scorso in Italia c’erano 1000 casi di morbillo, mentre ...