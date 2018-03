Vaccini | ministro Lorenzin | risultati oltre le aspettative

Vaccini - ministro Lorenzin : basta fake news - lasciare ai medici il loro mestiere : “Il vaccino contro il tetano salva la vita, il vaccino contro la pertosse ti salva la vita, quello contro la polio, e potrei continuare su tutti, compreso il vaccino per il morbillo, parotite e varicella che se contratti da adulti o in una fase particolare possono indurre a rischi molto gravi i pazienti che ne vengono colpiti“: lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in riferimento al tema dei Vaccini, molto ...

Vaccini - il ministro Lorenzin : “No alla proroga dell’obbligo - oltre il 10 Marzo ci saranno multe” : Non ci saranno proroghe alla scadenza del 10 Marzo per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a scuola. Lo ha assicurato la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, sottolineando che “i genitori con figli iscritti alle scuole dell’obbligo che hanno deciso di non vaccinare i propri figli pagheranno la sanzione” prevista dalla legge. “Spero – ha aggiunto, parlando a margine di un incontro elettorale a ...

Vaccini - ministro Lorenzin : dietro ai no vax c’è un business enorme : “C’e’ un business dietro a tutto, anche dietro ai no vax. E’ un business gigantesco“, secondo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, oggi a Modena in occasione di un incontro sui Vaccini (‘Vacciniamo’) presso l’Universita’. Si tratta di “paure assolutamente illogiche, vengono strumentalizzate da gruppi di interesse, da tutti quelli che vogliono vendere una medicina che non ...

Vaccini - Lorenzin : «Non decide Raggi». La sindaca : «Bimbi cacciati per colpa del caos del ministro» : «Leggo che il Sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse...

Vaccini - Raggi : "Caos colpa della Lorenzin". Il ministro : mozione viola la legge : Dopo la mozione dell'assemblea romana, arriva la replica della Lorenzin: "Non si scherza sulla pelle dei bambini". La Raggi prima rincara, poi cerca di smorzare i toni. Ma il ministro risponde con ...

