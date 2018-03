Vaccini | Campania | superati i target 95% per l’esavalente e 92% per il tetravalente e

Vaccini e iscrizioni a scuola - in Campania c?è la proroga : Vaccini, gli studenti campani hanno tempo fino al 30 marzo per dimostrare di essere il regola con gli obblighi della legge Lorenzin. In Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto, Lazio e pure...

Vaccini e iscrizioni a scuola in Campania c'è la proroga : Vaccini, gli studenti campani hanno tempo fino al 30 marzo per dimostrare di essere il regola con gli obblighi della legge Lorenzin. In Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto, Lazio e pure ...

Vaccini e iscrizioni a scuola in Campania c?è la proroga : Vaccini, gli studenti campani hanno tempo fino al 30 marzo per dimostrare di essere il regola con gli obblighi della legge Lorenzin. In Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto, Lazio e pure...

Vaccini - piano per la Campania : gratis anche quello anti-meningite : piano nazionale Vaccini, la Campania si mette in riga e aderisce al programma triennale (2017-2019) varato dal ministero della Salute a febbraio dello scorso anno. La Regione è in ritardo sulla ...