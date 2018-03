Vaccinazioni | la copertura è al 95% | pochi i bambini esclusi da scuola

vanityfair

: “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei… - fattoquotidiano : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei… - VELOSPORT1960 : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bim… - TgrRai : RT @TgrAbruzzo: Vaccini a scuola, scaduti i termini. In Abruzzo la copertura ha superato il 98%. A Sulmona scuola preclusa a quattro bambin… -

(Di martedì 13 marzo 2018) «Per l’esavalente (che comprende difterite, tetano, epatite B, influenzae haemophilus B, polio, pertosse ndr) siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta. E per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia». Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanità, considera una vittoria i risultati della norma che obbliga i genitori a vaccinare iper poter andare a. I dati non riguardano tutte le regioni e sono ancora preliminari, ma in generale sono positivi e hanno portato all’aumento della. «Lesono aumentate», ha aggiunto Rezza, «e questo era l’obiettivo del decreto, non punire i genitori inadempienti. Perché i vaccini sono innanzitutto un diritto». I dati definiti ...