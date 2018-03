Usa | Trump licenzia Tillerson | Pompeo il nuovo segretario di Stato E a capo della Cia

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Donald Trump caccia Rex Tillerson. Il posto di segretario di Stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Alla Cia arriva invece Gina Hapsel, è la prima donna Alla guida dell'agenzia

Usa : no prove legami tra Mosca e Trump : 04.00 Non ci sono prove di collusione tra la campagna di Trump e la Russia per influenzare le presidenziali Usa del 2016 Lo afferma la commissione intelligence della Camera Usa a maggioranza repubblicana, che chiude così le sue indagini,nonostante si stia invece allargando l'inchiesta del procuratore speciale Mueller sul cosiddetto Russiagate. Mosca ha interferito nelle elezioni (come dicono anche i servizi Usa di intelligence)ma non vi è ...

Dazi - Trump non cambia idea «Manteniamo grandi gli Usa» : «I provvedimenti che si basano sulle rappresaglie non servono gli interessi di nessuna nazione», ha detto il ministro giapponese dell'Economia e del Commercio Hiroshige Seko, ritenendo che sia più ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

