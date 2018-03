Usa; tempesta su east cost | 1500 voli cancellati

Maltempo in Usa - tempesta sulla East Coast : 1.500 voli cancellati : Per la terza volta in due settimane un'ondata di Maltempo si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta "Skylar" ha già iniziato a causare disagi in un'area che si estende dal ...

Maltempo Usa : tempesta sull’East Cost - 1500 voli cancellati : Per la terza volta in due settimane un’ondata di Maltempo si e’ abbattuta sulla Costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta ‘Skylar’, cosi come l’hanno ribattezzata i meteorologi, dalle prime ore del mattino ha gia’ iniziato a causare disagi in un’area che si estende dal Maine allo stato di New York. Al momento la zona piu’ colpita sembra essere Boston dove e’ previsto circa mezzo metro di ...

Anticipazioni Tempesta d’amore : TINA IN PAUsa nelle puntate tedesche : Una delle interpreti storiche più amate di Tempesta d’amore è stata costretta ad una PAUSA e, di conseguenza, tra non molto anche il suo personaggio “sparirà” momentaneamente negli episodi in onda in Germania. Ecco cos’è successo… Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: TINA in stand by Stiamo parlando di Christin Balogh, nota al grande pubblico come interprete di TINA Kessler. Entrata in scena ormai ben cinque anni fa, questa ...

Maltempo Usa - seconda tempesta in una settimana : scuole chiuse e trasporti bloccati - “è solo l’inizio” : Emergenza Maltempo negli Stati Uniti colpiti dalla seconda tempesta in una settimana. Centomila famiglie sono ancora senza corrente elettrica dopo la bufera che si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti lo scorso weekend, e per la seconda volta in meno di una settimana una nuova tempesta invernale ha colpito oggi il nord-est del paese. Più di 50 milioni di persone dal Maryland al Maine sono interessate dall’allerta meteo, e ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Christoph ricatta Alicia Usando suo fratello… : Drammi, amore e ricatti si mescoleranno nella trama centrale della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore! Di fronte all’apparentemente inevitabile naufragio del suo matrimonio, infatti, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non esiterà a sfruttare un dramma familiare della moglie Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) per ricattarla… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio aprile! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : MELLI aggredisce SUsaN - è guerra per André! : L’amicizia tra due donne può essere rovinata dall’amore per un uomo? È questa la domanda su cui si incentra la tredicesima stagione di Tempesta d’amore… e non solo per il triangolo tra i tre protagonisti! Se il legame tra Ella (Vrictoria Reich) e Rebecca (Julia Alice Ludwig) rischia di scoppiare a causa dell’amore comune delle due ragazze per William (Alexander Milz), altrettanto sta per accadere ad altri due personaggi femminili della ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : la pazzia di SUsan : Tempesta d’amore, nuove puntate: l’omicidio di Beatrice e il piano di Susan Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore un terribile omicidio sconvolgerà le vite dei personaggi del Furstenhof. Le Anticipazioni straniere di Tempesta d’amore svelano che Susan perderà la testa. Dopo il naufragio della sua storia con Andrè, escogiterà un piano per dividere Charlotte e Werner e aver così campo libero con quest’ultimo. ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : MELLI scopre la relazione tra ANDRÈ e SUsaN! : È arrivato il momento di mettere le carte in tavola! Se le menzogne di Ella (Victoria Reich) verranno dolorosamente alla luce, nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore anche una relazione clandestina verrà infatti smascherata con dolorose conseguenze per tutti i personaggi coinvolti… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André e Susan ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : WILLIAM ACCUsaTO DI TENTATO OMICIDIO : Un periodo decisamente movimentato è in arrivo per WILLIAM (Alexander Milz)! Se negli ultimi mesi la sua vita sentimentale è stata sulle montagne russe, anche a livello professionale la calma sarà una vera utopia. E ben presto la guerra per il Fürstenhof che va avanti ormai da settimane finirà per portare al ragazzo guai seri… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : ANDRÉ e SUsaN diventano amanti : Un clamoroso tradimento è in arrivo negli episodi italiani di Tempesta d’amore! Mentre è ormai esploso il triangolo tra i protagonisti della tredicesima stagione – William (Alexander Milz), Ella (Victoria Reich) e Rebecca (Julia Alice Ludwig) – anche per altri tre personaggi si inizierà presto a fare sul serio. Ecco infatti cosa ci attende nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ...