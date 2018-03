Usa | moglie sindaco New York medita di entrare in politica

Consulta respinge dimissioni Zanon. Indagato per peculato : sua moglie Usava l'auto di servizio : Secondo l'accusa della procura di Roma, il giudice, che resta autosospeso, avrebbe messo a disposizione della consorte, Marilisa D'Amico, ex consigliera...

Usa - aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie - poi si suicida : Usa, aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi si suicida Strage familiare a Washington: un aviatore dell’aeronautica militare ha ucciso a colpi d’arma da fuoco i due figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi, dopo aver allertato i soccorsi si è suicidato. Giallo sulle cause […] L'articolo Usa, aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi si suicida proviene da NewsGo.

Usa - aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie - poi si suicida : Strage familiare a Washington: un aviatore dell'aeronautica militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i due figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi, dopo aver allertato i soccorsi si è suicidato. Giallo sulle cause del tragico gesto.Continua a leggere

Si separa dalla moglie e inizia ad abUsare delle figlie : arrestato : Un uomo di 45 anni di Giugliano, in Campania, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pianura con l'accusa di abusi sessuali nei confronti delle due figlie. L'incubo per...

Dopo la separazione dalla moglie abUsa delle due figlie minori : arrestato nel Napoletano : Dopo la separazione dalla moglie abusa delle due figlie minori: arrestato nel Napoletano Dopo la separazione dalla moglie abusa delle due figlie minori: arrestato nel Napoletano Continua a leggere L'articolo Dopo la separazione dalla moglie abusa delle due figlie minori: arrestato nel Napoletano proviene da NewsGo.

Choc a Napoli - abUsava delle figlie piccole da anni : violenze iniziate dopo la separazione dalla moglie : Avrebbe abusato delle figlie minorenni per anni. Per questo con l'accusa di violenza sessuale aggravata è stata eseguita un'ordinanza ai domiciliari per un uomo di 45 anni, nel Napoletano. Secondo l'...

“L’auto blu Usata dalla moglie” - giudice costituzionale Zanon indagato per peculato : L'autista portava in giro anche la moglie da sola per lunghi tragitti, lui si dimette ma assicura: "Conto di poter dimostrare l'assoluta insussistenza del reato"Continua a leggere

Auto della Consulta Usata per shopping e trasferimenti della moglie - si dimette il giudice Zanon : La Corte Costituzionale perde uno dei suoi giudici. Si è dimesso Nicolò Zanon, 56 anni, giurista torinese, Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, nominato da Giorgio Napolitano e considerato in quota centrodestra, perché indagato dalla Procura di Roma per peculato d'uso.L'ipotesi di reato ruota attorno all'Auto blu con autista cui Zanon ha diritto di "uso esclusivo", come ogni giudice della ...

Auto della Consulta Usata per shopping e trasferimenti della moglie - si dimette il giudice della Consulta Zanon : La Corte Costituzionale perde uno dei suoi giudici. Si è dimesso Nicolò Zanon, 56 anni, giurista torinese, Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, nominato da Giorgio Napolitano e considerato in quota centrodestra, perché indagato dalla Procura di Roma per peculato d'uso.L'ipotesi di reato ruota attorno all'Auto blu con autista cui Zanon ha diritto di "uso esclusivo", come ogni giudice della ...

Indagato il giudice costituzionale Zanon : la moglie Usava l’auto istituzionale : Indagato il giudice costituzionale Zanon: la moglie usava l’auto istituzionale “Sono sereno e dimostrerò la mia estraneità, ma mi dimetto” Continua a leggere L'articolo Indagato il giudice costituzionale Zanon: la moglie usava l’auto istituzionale proviene da NewsGo.

"Auto di servizio Usata dalla moglie". Indagato un giudice della Consulta : Un' inchiesta della procura di Roma si abbatte sulla Corte Costituzionale. A finire Indagato è Nicolò Zanon che, una volta appresa la notizia, ha deciso di presentare le proprie dimissioni. L'accusa è ...

Indagato il giudice costituzionale Zanon. "Ha fatto Usare l'auto blu alla moglie" : Si indaga per peculato d'uso. Il magistrato: "Reato non sussiste. Ma mi dimetto per rispetto istituzionale"

Brescia - maestro karate abUsa delle allieve minorenni/ Ex moglie : “Se ha sbagliato paghi - ma non è un mostro” : Brescia, maestro karate abusa delle allieve minorenni. L'ex moglie: “Non è un mostro. Punito per gelosia”. Le ultime notizie su Carmelo Cipriano: il processo si aprirà il 28 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:35:00 GMT)

Milano - «Giudice manesco» accUsato di maltrattare la moglie : «Ma il magistrato va promosso» : La condotta extralavorativa di un magistrato, per esempio una violenza domestica in una crisi coniugale, può indicare un suo «difetto di equilibrio» agli occhi degli organi istituzionali chiamati a ...