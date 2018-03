Usa | Gina Haspel | un falco con la macchia del waterboarding

Gina Haspel direttore della Cia - ecco chi è la prima donna a capo dei Servizi Segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. La Haspel era già direttore generale dell'Agenzia. E aveva collaborato con l'...

Negoziante accUsa gli indagati"Comprarono qui la candeggina"Volevano acido per sciogliere il corpo : Avrebbero voluto comprare acido per sciogliere il cadavere di Pamela Mastropietro, Innocent Oseghale e Desmond Lucky, due dei quattro indagati per la morte della 18enne romana. Alla fine comprarono candeggina. Un Negoziante li incastra Segui su affaritaliani.it

Pamela - il negoziante li accUsa : Hanno comprato candeggina : Il titolare dell'Acqua e sapone di Macerata e la commessa che erano al lavoro nel pomeriggio del 30 gennaio ne sono certi. Due dei nigeriani sotto accusa per l'omicidio di Pamela Mastropietro sono andati lì a comprare la candeggina poi utilizzata per ripulire la casa dove la ragazza era stata uccisa."Sì sono proprio loro, sono venuti il pomeriggio del 30 gennaio a comprare la candeggina", dicono ora, certi che ...

Roberta RagUsa in America? La cugina Maria indignata per illazioni - le novità Video : Continuano a far discutere le ultime presunte rivelazioni shock, almeno così sono state presentate nei giorni scorsi in tv da Quarto Grado su Rete 4, sul caso di #Roberta Ragusa. La donna scomparsa nel gennaio del 2012 da Gello, in provincia di #Pisa, è fuggita in America come viene ipotizzato dall'avvocato Linda Sozzi, difensore di Antonio Logli, il marito della donna condannato in primo grado a venti anni di carcere per omicidio volontario e ...

Leone da tastiera chiede scUsa per post razzista su pagina Facebook di Toti : Aveva definito i migranti "bestie straniere" da rimpatriare e il governatore della Liguria gli aveva risposto giustificandosi

Maroni : il mio uno sfogo - pagina chiUsa. Viva Salvini premier : Roma, 12 gen. (askanews) 'Mi sono un po' sfogato': così Roberto Maroni, governatore uscente della Lombardia, è tornato oggi, ai microfoni di Rainews24, sullo scontro interno alla Lega e sulla sua ...

AbUsa della cugina dopo la disco - lei trova in borsa gli indumenti intimi. 'Cosa mi hai fatto?' 'Un approccio' : MARANO. Doveva essere una serata di festa, da passare con gli amici in una delle tante discoteche del litorale flegreo, e invece la notte tra il 25 e il 26 dicembre si è trasformata in un incubo per ...

