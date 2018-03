ilfattoquotidiano

: RT @ayurbea: Su Radio3 un giornalista scrittore tal Antonio Monda ha appena detto che il nonno di Trump è arrivato in Usa e si è fatto pass… - PelloniGuido : RT @ayurbea: Su Radio3 un giornalista scrittore tal Antonio Monda ha appena detto che il nonno di Trump è arrivato in Usa e si è fatto pass… - Cascavel47 : Usa, Donald Trump caccia il segretario di Stato Rex Tillerson. Al suo posto l’ex capo della Cia Mike Pompeo… - Ezio592702 : RT @ayurbea: Su Radio3 un giornalista scrittore tal Antonio Monda ha appena detto che il nonno di Trump è arrivato in Usa e si è fatto pass… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Il presidente degli Stati Unitihato ildiRex: al suoha nominato il direttore della Cia, Mike Pompeo. L’annuncio è arrivato via Twitter: “Farà un fantastico lavoro”, ha scrittodi Pompeo, aggiungendo anche un messaggio di ringraziamento per ildiuscente: “Grazie a teper il tuo servizio”. “Auguri a tutti”, ha concluso il Presidente. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rexfor his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! —J.(@real) 13 marzo 2018 Il tycoon ha fatto sapere anche che a sostituire il repubblicano italoamericano alla guida della Cia sarà Gina Haspel, ...