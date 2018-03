Una pasticceria in bancaIginio Massari sbarca a MilanoDolci e torte nella filiale di

Perché Una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa, specializzata in tiramisù, è il primo esercizio del Belpaese a essersi dotato di un registratore di cassa che invia in digitale i dati al Fisco

Perché Una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa è specializzata in tiramisù (foto: Mascherpa) Come nelle migliori tradizioni, alla base c’è una ricetta di famiglia. Che poi è stata riadattata, Perché “fare il tiramisù a casa è un conto”, poi produrne in gran quantità per i clienti è un altro. Lo scorso anno a Milano ha aperto Mascherpa tiramisú + coffee. Idea di Giuseppe Loiero, 30enne con esperienze nel mondo del food retail, e di sua mamma Giovanna, casalinga, che si è messa ...