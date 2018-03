Una bussola per fermare le fake news 

lastampa

: RT @eHabitatit: @GaiaThinks: 'Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle @UN sono una bussola per orientare l'equilibrio globale'. @Unipo… - vi_chris7381 : RT @eHabitatit: @GaiaThinks: 'Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle @UN sono una bussola per orientare l'equilibrio globale'. @Unipo… - Prof_Farmacia : In Italia l'11% degli ultra 65enni assume 10 o più #farmaci - _Tips4Trips_ : @lemurinviaggio @viaggimperfetti @Fork_e_Valigia @vagabondinside @senza_soldi @Tripsvago @Viaggiincorso1… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Non chiamiamole più «news», false notizie, chiamiamole per quel che sono davvero, «disinformazione», manovre globali per creare in quantità industriale, con l’appoggio di Stati, lobby e poteri occulti nascosti nel web, campagne di menzogne ad hoc per inquinare il libero dibattito delle nostre democrazie: questa la scelta del Rapporto finale de...