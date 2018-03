Un posto al sole anticipazioni | ANITA scopre che LUCA è suo padre!

tvsoap

(Di martedì 13 marzo 2018) A Unal, colpi di scena a non finire nella complessa storyline diGrimaldi (Marco Basile) e(Ludovica Bizzaglia): prima siamo stati noi telespettatori a scoprire il vero legame tra il poliziotto e la sua giovane “amica”, poi è stato il turno di Vittorio (Amato D’Auria), il quale ha appreso con grande turbamento che la ragazza di cui si è innamorato è in realtà la figlia dell’ex poliziotto. Come avrete già capito, è ora il momento di chiudere il cerchio: c’è solo un personaggio ancora ignaro riguardo alla sua vera origine e si tratta proprio di, ma per lei le cose stanno per cambiare… Non dovremo infatti aspettare molto per i nuovi e decisivi sviluppi: all’inizio della prossima settimana, vedremo Vittorio sempre più coinvolto da, che però sta per fare la terribile scoperta cheè suo padre. Come reagirà la ...