Un po' di FIFA qua? ' Lonewolf' come Buffon e la Pellegrini | primo premio sportivo in

FIFA 18 : TOTW 26 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di FIFA 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

FIFA 18 TOTW 25 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 25° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 25 Fifa 18: ecco la Squadra della Settimana annunciata oggi: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 25: Nella Squadra […] L'articolo Fifa 18 TOTW 25: alla scoperta della Squadra della Settimana n°25! proviene da I ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 7 marzo? : Un fine Settimana assolutamente da dimenticare per il calcio nostrano, con FIFA 18 Ultimate Team che non può far altro che constatare le amare notizie che giungono da Udine: si è spento improvvisamente nella notte tra 3 e il 4 marzo il capitano della Fiorentina Davide Astori a causa di quello che a una prima analisi è stato riconosciuto come arresto cardiocircolatorio. La conseguenza giusta è naturale è stata ovviamente la sospensione della ...

FIFA - 'Presto il Var e la quarta sostituzione durante i supplementari' : ROMA - L' International Board , Ifab, ha deciso di autorizzare la possibilità di attuare una quarta sostituzione durante i tempi supplementari. Come nel caso della Var, si tratta di un'opzione fornita ...

FIFA 18 TOTW 24 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°24! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 24° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. 2 i giocatori di Serie A presenti: Il difensore del Milan Alessio Romagnoli, autore di una fantastica partita nella vittoria per 2-0 del Milan all’Olimpico contro la Roma Sergej Milinikovic-Savic […] Leggi l'articolo Fifa 18 ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 28 febbraio : Il fine Settimana calcistico è stato senza ombra di dubbio foriero di ottime indicazioni per FIFA 18 Ultimate Team, con gli sviluppatori del simulatore calcistico che non perderanno tempo a sfornare una Squadra della Settimana che celebri al meglio tutte le migliori prestazioni degli atleti dell'intero globo. Prestazioni eccelse che ovviamente non potevano non interessare i maggiori campionati europei, sostanzialmente “coperti” in tutti i ...

Un po' di FIFA qua? Rivincita Lukaku - fidatevi di lui : è anche meglio di Kane : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

FIFA 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? Nuova SBC disponibile : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrade/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: ...

