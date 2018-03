Un pizzico di Samsung Galaxy S9 sugli smartphone Huawei e Honor | come scaricare i temi

optimaitalia

: Un pizzico di #SamsungGalaxyS9 sugli smartphone Huawei e Honor: come scaricare i temi - GioPao9 : Un pizzico di #SamsungGalaxyS9 sugli smartphone Huawei e Honor: come scaricare i temi - OptiMagazine : Un pizzico di #SamsungGalaxyS9 sugli smartphone #Huawei e #Honor: come scaricare i temi -

(Di martedì 13 marzo 2018) Stiamo per toccare con mano il tanto attesoS9, visto che dopo la presentazione ufficiale di fine febbraio il device si appresta a fare uno step attesissimo qui da noi, ma nel frattempo un assaggio di quello che ci presenterà lo possiamo toccare con mano. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, in Rete sono spuntati degli speciali link al download con cui potremoe wallpaper dello stesso top di gamma appena presentato su questi device.Andiamo per gradi e cerchiamo prima di capire cosa contengono questi pacchetti, grazie al lavoro portato avanti dai colleghi di StechGuide. Secondo la fonte, i link al download che sto per mostrarvi comprendono idi quasi tutte le applicazioni di sistema, il dual touch Stock Lock-screen, oltre ovviamente alle nuove icone delS9, i nuovi sfondi, il layout aggiornato ...