“Un pezzo unico al mondo” Un sigaro da quasi 800 euro | per il quale è pronta a

L’appello dei fan per il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi : “Un pezzo di Massimo Riva in scaletta” : Mentre fervono i preparativi del nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi, da una parte del pubblico arRiva un appello per il rocker. Il gruppo dei "Vaschisti" ha lanciato una sfida al cantautore di Zocca, chiedendogli di inserire nella scaletta del pRossimo tour un pezzo di Massimo Riva. Il fatto che Vasco Rossi abbia promesso per il nuovo VascoNonStop Live negli stadi la messa in scena di "una scaletta molto rock, forse la più rock degli ...