Un look alla Grinch | cinicamente verde

Ginnifer Goodwin cambia look e trova lavoro : l’attrice di Once Upon a Time torna alla ABC : Nei giorni scorsi Ginnifer Goodwin è finta sotto la lente per via di un suo cambio look davvero sorprendente. La bella Biancaneve di Once Upon a Time aveva detto addio al suo taglio corto esibendo una sorta di caschetto, sfoggiando grandi occhiali da vista e un lungo cappotto. Alcuni avevano già gridato ad una nuova gravidanza ma adesso il mistero potrebbe essere svelato, o almeno si spera. Ginnifer Goodwin torna alla ABC ma non per un altro ...

Lo stadio rinnova il «look» e apre anche alla palla ovale : Sport in sicurezza a San Gallo di Botticino. A circa trent'anni dalla sua costruzione, l'impianto «Gianmario Agnelli» della frazione di Botticino è stato al centro di un radicale restyling. Le tribune,...

Da Brignole alla Piazzetta - Portofino si rifà il look con le pietre di Genova | : Erano state rimosse da piazza Acquaverde, il sindaco della cittadina ha chiesto e ottenuto di poterle riutilizzare

Danone - utili in aumento grazie alla divisione acqua. Outlook positivo : Teleborsa, - Balza in avanti Danone , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,36%. Driver principale del rialzo sono i conti d'esercizio 2017 che hanno evidenziato un ...

Sanremo - dalla Hunziker a Nina Zilli tutti i look delle prime serate : Scollature vertiginose, vestiti firmatissimi e look da urlo vari. Sanremo è anche moda: ogni sera è attesa spasmodica per i cambi d'abito della co-conduttrice Michelle Hunziker e delle - poche - donne ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker alla conferenza di apertura del Festival : Basta con la tutona bianca da imbianchina sfoggiata negli spot promozionali del Festival di Sanremo. Basta anche con i maglioni e i jeans indossati in sala prove con Claudio Baglioni: ora Michelle Hunziker è ufficialmente la...

I beauty look alla festa pre-festival #SanremoStart : Big e nuove proposte hanno tutti sfilato alla festa di apertura del Festival di Sanremo 2018, organizzata da Vanity Fair e Radio Italia, anticipando i beauty trend che vedremo sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018. A #SanremoStart, questo il nome della serata, sono arrivati Pier Francesco Favino, Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, Max Gazzè, Alba Parietti, Le Vibrazioni e Nina Zilli, Noemi, Annalisa e The Kolors che ci ...

Marion Cotillard versione casual alla sfilata Chanel - il look finto trasandato è tutto da copiare : Chi l'ha detto che alle sfilate nella città più elegante del mondo bisogni essere vestite di tutto punto? Chiara Ferragni e le altre, fatevi da parte: lo chiamano 'parisian chic' e nessuno lo indossa meglio di Marion Cotillard, che si è presentata alla sfilata ...

Un look alla Matrix - come Gigi Hadid e Zayn : Cappotti di pelle lunghi fino ai piedi, occhiali piccoli e allungati, dolcevita e capi vinilici. Se nel 1999 avevate già l’età per scegliervi i vestiti da soli, sapete di cosa stiamo parlando: il vostro guardaroba era pieno di pezzi di questo genere, così come quello dei vostri amici. Tutta “colpa” di Matrix, il film dei fratelli Wachowski con protagonista Keanu Reeves, che sconvolse le menti dei ragazzi dell’epoca e ancor più influenzò il loro ...

Napoli solidale - parrucchieri offrono look nuovo per dare un taglio alla povertà Video : Arriva dal capoluogo partenopeo un bellissimo gesto di solidarieta', che ha visto barbieri, parrucchiere ed estetiste, regalare barbe e lavaggi di capelli alle persone più bisognose. Un vero è proprio salone di bellezza, allestito recentemente dall'Associazione Salvi per un pelo anche in Piazza Carlo III, di fronte al Real Albergo dei #Poveri, per donne, uomini e bambini. I volontari hanno voluto donare un nuovo aspetto, lavando via la poverta', ...