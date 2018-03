«Un amore sopra le righe» | il nuovo film di Nicolas Bedos in anteprima

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) «Mi sentivo come un moscerino attratto dalla lampadina, mi stavo per bruciare». È così che Sarah descrive la scintilla scoccata fra lei e Victor Adelman, unpoco convenzionale legato alla filosofia, alla vanità, al conflitto. Si conoscono nel 1971 e passano insieme 45 anni densi di emozione e vitalità, in un turbinio che li travolgerà fino alla scomparsa di lui e la volontà di lei di raccontare quella che è stata la loro storia, divisa fra stereotipi borghesi e ispirazioni evanescenti. È questo il plot di Unle, ildiretto e interpretato dae candidato al Premio César come miglior opera prima. https://www.youtube.com/watch?v=liS72D_cfY4 Al centro il rapporto fra Sarah, studentessa ebrea di origini umili, e Victor, scrittore e giornalista della destra cattolica, vanesio e ambizioso. Due opposti che si attraggono e che si respingono fra passione ...