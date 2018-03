Umberto Galimberti per le Lezioni del Novecento

lasiritide

: #ottoemezzo Ribelliamoci alla rete! Con @NicolaZamperini, @MariannaAprile e Umberto #Galimberti - OttoemezzoTW : #ottoemezzo Ribelliamoci alla rete! Con @NicolaZamperini, @MariannaAprile e Umberto #Galimberti - wisesocietyit : RT @SSamatar55: Umberto Galimberti: la nostra società ad alto tasso di psicopatia non è adatta a fare figli - f_lombardo : RT @IlFlaneur: Marc Augè, Umberto Galimberti, Tiziano Scarpa, Massimo Recalcati e molti altri per “Leggermente 2018?. Le anticipazioni sul… -

(Di martedì 13 marzo 2018) ... mirerà a spiegare come "Educare l'anima ai tempi della tecnica", ossia come far sì che l'uomo possa evitare di essere dominato dalla tecnica, recuperando il valore umanistico della scienza, una ...