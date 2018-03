Uk | ecco il conto definitivo della Brexit | 42 miliardi di euro

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

Fino a 250 euro per chi usa i mezzi pubblici : ecco da quando si potrà chiedere lo sconto : Da quando sarà possibile ottenere gli sconti fiscali sui mezzi pubblici? Come abbiamo già spiegato in più di una occasione, nell’ultima legge di bilancio

morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : raccontò gli scudetti del Napoli di Maradona : Lutto nel mondo del giornalismo e del calcio: è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, Luigi Necco, il popolare giornalista napoletano volto storico di 90° minuto. ...

Vittorio Sgarbi - rissa con Le Iene per un conto non pagato : ecco cosa è successo : La tranquillità della kermesse Tempo di Libri, alla FieraMilanoCity, è stata turbata questa mattina da un vero e proprio scontro tra Vittorio Sgarbi e una troupe de Le Iene . Il critico d'arte, che ...

Morte Astori - il racconto da brividi di Diego Lopez : “ecco perchè non sono andato al funerale” : Morte Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Ecco le parole in conferenza stampa di Diego Lopez, il tecnico molto commosso: “il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il ...

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Mediaworld X Days fino al 14 Marzo 2018 : ecco i tanti prodotti in sconto : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 14 Marzo 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti e la consegna gratuita standard inclusa Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino a metà Marzo 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte a prezzo scontato […]

Micorosft Rewards sbarca in Italia : ecco come potete ottenere abbonamenti e codici sconto gratuiti : Microsoft Rewards, nato nel 2016 e inizialmente presentato al solo mercato USA, sbarca adesso in Italia consentendo anche ai fan Microsoft del Bel Paese di partecipare a questo programma. Di cosa si tratta Microsoft Rewards è un programma che consiste nel compiere determinate azioni al fine di ricevere in cambio dei punti utilizzabili per l’ottenimento gratuito di abbonamenti Microsoft (Office 365, Xbox Game Pass etc.) e codici sconto; per ...

Neve - quanto ci costi. Treni - scuole e uffici fermi : ecco il conto : Nel Centro-Nord la Neve a febbraio è la regola, a Roma e nel Sud le previsioni erano note da giorni. Eppure la macchina burocratica amministrativa si è inceppatalicidio, cos'è e come riconoscerlo. ...

Oscar 2018 - continua il conto alla rovescia : ecco le ultime novità : Manca ormai pochissimo alla novantesima edizione degli Academy Awards, il premo cinematografico più importante ed illustre in tutto il mondo. Nella notte tra domenica 4 marzo e lunedì 5 marzo 2018, si terrà l'attesissima assegnazione delle statuette d'oro al Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre lo show, sarà il noto ed apprezzato presentatore di uno dei più amati late night show di tutti gli Stati Uniti d'America, Jimmy Kimmel. Riuscirà il ...

“No dai - non è possibile”. Il segreto della donna che ha fatto impazzire il web. Le sue foto fanno impazzire i social ma poco dopo ecco saltar fuori l’incredibile verità sul suo conto. Guardatela bene e siate onesti : ve lo sareste mai immaginato? : Tutti la scambiano una modella e d’altronde è difficile pensare il contrario quando ci si trova di fronte a certe forme da urlo, un corpo di quelli capaci di far perdere la testa a qualsiasi uomo. E invece lei non solo non lavora nel mondo della moda ma è anche, udite udite, felicemente nonna. Sì, avete capito bene: la persona che vedete in foto si chiama Zaklina Berrido Pisano, viene da Belgrado e può già dirsi felice di avere dei ...

ecco il racconto della modella rapita a Milano : "Il taxi è arrivato da quella parte, si è fermato qui. Questa porta era aperta e sono entrata". Ricorda tutto Chloe Ayling, la modella inglese di venti anni rapita a Milano lo scorso luglio per una settimana.Quando ad agosto scorso Chloe è tornata con la polizia sui luoghi in cui è stata aggredita ha saputo descrivere ogni dettaglio, come si vede dal video dei sopralluoghi proiettato in Aula al processo contro Lucasx Herba, il ...