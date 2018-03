U&D | Lorenzo contro Nilufar in lacrime | ' Sei una tronista | non vai a lavorare in

Anticipazioni U& ;D : Lorenzo torna da Sara e scatta il bacio : Lorenzo Riccardi, famoso corteggiatore di Uomini e Donne, ha tenuto tutti sulle spine per ben due mesi sulla scelta che avrebbe dovuto fare tra le due troniste. Il giovane, infatti, era indeciso tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ex partecipante di Temptation Island. Due troniste diverse: la scelta di Lorenzo L'indecisione di Lorenzo è sempre stata incompresa da parte del pubblico e delle due troniste. Infatti le due ragazze sono ...

U&D : rissa tra Lorenzo ed Emanuele. Maria De Filippi non interviene : Maria De Filippi non interviene nello scontro tra Emanuele e Lorenzo a Uomini e Donne Oggi è andata in onda la seconda puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo stavolta? E’ quasi scoppiata una rissa tra Lorenzo Riccardi e Emanuele Trimarchi. Il motivo? Emanuele ha criticato Lorenzo, asserendo che non abbia il coraggio di dichiarare chi delle due troniste sia la sua favorita, ...