Ucciso a Firenze | lutto cittadino per Idy

La moglie dell’uomo Ucciso a Firenze spiega cos’è il razzismo : A casa di Idy Diene la famiglia ricorda l’uomo ucciso a colpi di pistola da un pensionato fiorentino il 5 marzo. Leggi

Firenze - in migliaia al corteo in memoria di Idy Diene Ucciso a freddo con un colpo di pistola : Oltre cinquemila persone si sono radunate in piazza Santa Maria Novella a Firenze per partecipare al corteo contro il razzismo organizzato in ricordo di Idy Diene, 54 anni, venditore ambulante senegalese ucciso a freddo da Roberto Pirrone il 5 marzo scorso sul ponte Amerigo Vespucci. Secondo quanto previsto il corteo dovrà raggiungere il ponte dell’omicidio. La manifestazione è stata organizzata dalla comunità senegalese toscana e vi ...

Firenze - è il giorno del corteo in memoria di Idy - il senegalese Ucciso sul ponte : "Deve essere una manifestazione pacifica" chiedono gli organizzatori. Ci sarà anche il sindaco Dario Nardella

Uomo Ucciso a Firenze - comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere : La comunità ha deciso di autotassarsi per riparare gli atti vandalici compiuti durante la manifestazione di protesta per l'omicidio del loro connazionale Idy Diene.Continua a leggere

Senegalese Ucciso a Firenze - la manifestazione per Idy si farà : Firenze - La manifestazione antirazzsita per Idy Diene, il venditore ambulante Senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola da Roberto Pirrone lunedì scorso sul ponte Vespucci, si farà. La notizia è...