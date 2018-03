Ucciso a colpi di pistola in mezzo alla strada

La fine di Alessandro : il ragazzo per bene Ucciso con due colpi : Il killer potrebbe venire da lontano, dal Venezuela, dove il nonno aveva vissuto per anni o potrebbe essere molto più vicino, nel mondo dei pregiudicati e della droga, dal quale il ventinovenne ...

Omicidio Alessandro Neri - il 29enne Ucciso con due colpi di pistola. Ancora nessun indagato : Pescara - Due i colpi di pistola che, esplosi a distanza ravvicinata, hanno raggiunto Alessandro Neri , il 29enne di Spoltore trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. Uno, mortale, alla testa e l'altro all'emitorace. Il primo proiettile è stato recuperato in sede autoptica chiarendo che l'arma usata è di piccolo calibro. Lo ha rivelato il comandante provinciale dei carabinieri di ...

Pescara - 29enne Ucciso a colpi d'arma da fuoco. Era scomparso lunedì : Il suo corpo è stato ritrovato in una zona di periferia, tra gli arbusti di un canale. La macchina era in pieno centro. Non è esclusa alcuna pista