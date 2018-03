Tutte le prima volte del Papa nel libro di Fazzini e Femminis

McLaren BP23 - 2 milioni per la nuova Hypercar da 391 km/h. Vendute Tutte ancora prima della presentazione : GINEVRA - Il mondo delle Hypercar, cioè di quelle auto che fanno parte per livelli di prezzo, esclusività e prestazioni da 'capogiro' dell'Olimpo delle quattro ruote,...

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da Tutte le altre - non solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Calciomercato estivo 2018 : quando comincia e finisce? Tutte le date e il programma. Si chiuderà molto prima del 31 agosto… : Grande rivoluzione per il Calciomercato. Tutti gli appassionati erano abituati a trattative sotto l’ombrellone, a grandi affari in piena estate, al caldo afoso che faceva da contorno a cessioni e acquisti. Ieri la Lega di Serie A ha stravolto le abitudini di milioni di tifosi e ha cambiato radicalmente il calendario del Calciomercato che nelle prossime finestre (quella estiva del 2018 e quella invernale del 2019) non si svolgerà più ...

Banche - Mps che cosa si agita e ancora problemi Tutte banche. E grave fatto mai accaduto prima : Uno spettro agita il futuro dell'Italia. E all'indomani delle elezioni del 4 marzo, il Paese potrebbe di nuovo ritrovarsi a fare i conti con la crisi del sistema bancario. Uno scenario tenebroso.

Da “Notte prima degli esami” a oggi : cosa fa e con chi sta Nicolas Vaporidis. L’attore aveva esordito giovanissimo conquistando il cuore di Tutte le ragazze italiane. Poi il matrimonio - il divorzio… E ora? Ne ha di novità da raccontare : Nicolas Vaporidis è tornato in tv per promuovere la sua ultima fatica cinematografica. A Sabato Italiano, nel salotto di Eleonora Daniele, non sono però mancate le domande sulla vita privata delL’attore. L’interprete lanciato dal film Notte prima degli esami è da sempre molto schivo e riservato e anche questa volta ha parlato pochissimo della sua nuova fidanzata. La bionda con il quale Nicolas è stato immortalato quest’estate in vacanza. ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : Tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

365 posti all'INPS - Tutte le informazioni sulla prima prova : La nevicata sulla Capitale non ferma l'attesa prima prova del concorso INPS a a 365 analisti di processo, che si terrà, come previsto dal diario d'esame, in quattro sessioni a partire da domani, 27 febbraio. Roma si è svegliata lunedì 26 febbraio sotto un'inconsueta - ma attesa - coltre candida, e con il famigerato Burian, il vento gelido del nord, che sibilava: tuttavia già a metà mattina le condizioni meteo sono cambiate, e il sole sta ...

“È un rischio…”. Isola dei Famosi - finalmente parla Francesco Monte. Dopo l’infinita faccenda “droga” - è il bel tronista a confessare una volta per Tutte perché ha deciso di tornare in Italia prima del tempo. “I 12 anni?”. Cosa ha fatto sapere : Martedì 13 febbraio è andata in onda la nuova diretta de L’Isola dei Famosi. Francesco Monte, però non è andato in trasmissione. In compenso ha mandato un video nel quale ha detto di voler aspettare Paolo Di Benedetto. Tra i due in Honduras era sbocciato un sentimento e Monte, a quanto pare, ci tiene parecchio alla bella madre natura e vediamo Cosa accadrà quando potranno vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. Certo, le fan di Monte ...

TG olimpico - edizione serale 11 febbraio : Tutte le emozioni della giornata che ha regalato la prima medaglia all’Italia : IL TG olimpico, edizione DELLE 20.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto Gabriele Facciotti, Pentaphoto/Mateimage

Contanti - assegni e libretti : nuove regole. Da ora cambia tutto. Banca e Poste - niente sarà più come prima (e ci sono anche sanzioni). Tutte le info utili : Contanti, assegni e libretti: si cambia. L’Associazione Bancaria italiana (Abi) in una nota spiega quali sono le novità, contenute nelle normative contro il riciclaggio e gli ultimi aggiornamenti dell’anno scorso in linea con le misure europee. Ecco a cosa fare attenzione: Limite contante: è vietato trasferire denaro contante o titoli al portatore, ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza ...

Sanremo 2018 DopoFestival e PrimaFestival : Tutte le info : Sanremo 2018 DopoFestival. La kermesse sanremese è l’evento più atteso della televisione italiana. Insieme alle cinque serate condotte da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, arrivano anche DopoFestival e PrimaFestival. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 PrimaFestival: le news sulla gara PrimaFestival, un notiziario flash più veloce di un lampo, l’appuntamento quotidiano per non perdersi ...

Le Spice Girls sono tornate : la prima foto della reunion con Tutte e cinque : Il momento che aspettavamo è arrivato: le Spice Girls sono di nuovo insieme! [arc id=”e28fbd78-5be7-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Mel B, Melanie C, Emma Bunton e Victoria Beckham sono andate a casa di Geri Halliwell (diventata Geri Horner dopo il matrimonio con un ex pilota automobilistico) per una riunione insieme al manager dei tempi d’oro e creatore di Pop Idol, Simon Fuller. Victoria Beckham, la più restia, avrebbe accettato ...

Il Commissario Montalbano 12 apre con La giostra degli scambi e l’amore in Tutte le sue forme : recensione prima puntata : Sono passati diciotto anni dal suo debutto, ma il filo conduttore de Il Commissario Montalbano 12 resta l'amore. Il sentimento celebrato in tutte le sue forme, a cominciare dalla bellezza del mare della Sicilia, con cui si apre e si chiude "La giostra degli scambi", o ancora l'amore giovanile, quello geloso e possessivo che porta alla pazzia. Ed è proprio questo il personaggio centrale della prima puntata della dodicesima stagione. Salvo ...

Sei Nazioni 2018 : Tutte le statistiche - record e primati. Inghilterra la più vincente - Wilkinson miglior marcatore - Parisse per il record : Quella che sta per iniziare è la 19^ edizione del Sei Nazioni di rugby così come lo conosciamo oggi, ovvero dall’ingresso dell’Italia avvenuto nel 2000, la numero 124 considerando il vecchio Cinque Nazioni e, ancor prima, l’Home Championship, conteso tra le quattro selezioni britanniche, prima dell’ingresso della Francia. Dall’inizio del torneo, nel 1883, l’Inghilterra ha raccolto 28 vittorie, seguita dal ...