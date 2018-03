Turismo | Veratour chiude 2017 con fatturato record a 240 mln +15%

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Milano, 13 mar. (AdnKronos) – Numeri positivi e in crescita pernel. Il tour operator fondato nel 1990l’esercizio con ricavia 240 mln () e un ebt, utile prima delle imposte, di 11,5 mln di euro. Il piano triennale 2018-2020 prevede una crescita del valore della produzione pari a circa il 7% annuo, sempre riconfermando alti valori di redditività, con l’obbiettivo di arrivare a 250 mln dialla fine del triennio. “La formula vincente di portare il meglio del Made in Italy in tutto il mondo attraverso i driver di cucina, animazione e assistenza continua a funzionare”, spiega Daniele Pompili general manager divisione villaggi. I fattori di crescita interni infatti vanno individuati nel lancio neldi tre nuovi villaggi, due in Italia (Puglia e Calabria) e uno alle Maldive; oltre a tre cambi di strutture su ...