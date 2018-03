Tubeats app gratis alternativa a Spotify | caratteristiche e differenze

optimaitalia

: #TubeatsApp gratis alternativa a Spotify: caratteristiche e differenze - OptiMagazine : #TubeatsApp gratis alternativa a Spotify: caratteristiche e differenze -

(Di martedì 13 marzo 2018) Da alcuni giorni è iniziata ufficialmente la corse alle alternative, con un focus particolare suapp. Sfruttando il momento che vede molti utenti in possesso di un account non regolare in procinto di essere espulsi dalla popolare piattaforma per ascoltare musica, alcune applicazioni fino a questo momento ignorate da tantissimi utenti pare stiano riscontrando in notevole successo. Quali sono leprincipali che potrebbero determinare il successo di quest'altra soluzione? Proviamo a capirlo, a distanza di qualche giorno dalla nostra prima rassegna sulle alternative a.L'elemento distintivo diapp consiste nel creare una sorta di mix tra i video di YouTube con le playlist. Stando alle testimonianze del pubblico che ha iniziato ad usare i suoi servizi, sembrerebbe che venga assicurato l'accesso a un catalogo di brani e autori ...