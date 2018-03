Trump – Tillerson | l’amore mai nato tra il presidente Usa e l’uomo dell’establishment

Terremoto alla Casa Bianca : Trump silura Tillerson su Twitter - il nuovo segretario di Stato è Pompeo : NEW YORK - L?era Tillerson è finita. A rivelarlo è Donald Trump in persona che, come sempre, preferisce Twitter a canali più istituzionali per annunciare un qualcosa che...

Trump si affida alla Cia. Su Iran - Corea e Russia si consuma il rapporto con Tillerson - arriva Pompeo : Da mesi vivevano come due separati in casa, poi The Donald non ha retto più e ha cacciato T-Rex alla sua maniera, licenziandolo in tronco. Rex Tillerson si era addirittura lasciato sfuggire che il presidente degli Stati Uniti era un "moron", un idiota, circostanza smentita ma di fatto rimasta agli atti. Ormai non la vedevano più allo stesso modo quasi su nulla: dall'accordo sul nucleare Iraniano, citato dallo stesso Trump tra i ...

Terremoto Trump : con l’uscita di Tillerson sconfitta l’ala moderata della Casa Bianca : Il siluramento del segretario di Stato Rex Tillerson, pochi giorni dopo le dimissioni del consigliere economico Gary Conh, conferma l’imprevedibilità dell’amministrazione Trump. Su Iran e Corea del Nord i maggiori contrasti con l’ex capo di Exxon Mobil, sostituito con il numero uno della Cia Mike Pompeo...

Trump caccia il segretario di stato Tillerson. Al suo posto il capo della Cia Mike Pompeo : Donald Trump silura Rex Tillerson. Il posto di segretario di stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. Il presidente Usa - riporta il Washington Post - ha chiesto a Tillerson di farsi da parte venerdì scorso, costringendo il segretario di stato ad accorciare il suo viaggio in Africa. ...

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l''avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento: era intenzionato a continuare il suo mandato per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".

