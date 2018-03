Trump si affida alla Cia Su Iran | Corea e Russia si consuma il rapporto con Tillerson

huffingtonpost

(Di martedì 13 marzo 2018) Da mesi vivevano come due separati in casa, poi The Donald non ha retto più e ha cacciato T-Rexsua maniera, licenziandolo in tronco. Rexsi era addirittura lasciato sfuggire che il presidente degli Stati Uniti era un "moron", un idiota, circostanza smentita ma di fatto rimasta agli atti. Ormai non la vedevano più allo stesso modo quasi su nulla: dall'accordo sul nucleareiano, citato dallo stessotra i nodi della messaporta,questione dazi, dalcon ladecisione del presidente di abbandonare l'accordo di Parigi sul clima. Al posto del troppo diplomatico, entra il falco anti-Mike Pompeo, che lascia la direzione della Cialady di ferro Gina Cheri Haspel, in passato responsabile di uno dei black site in cui venivano detenuti, interrogati e soprattutto torturati i sospetti terroristi durante l'era ...