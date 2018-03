Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l'avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson da poco si era schierato con la May contro Mosca nel caso della spia russa avvelenata con la figlia

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l''avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento: era intenzionato a continuare il suo mandato per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".