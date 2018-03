Trump e il ciclone del protezionismo

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) Durante la giornata del 3 marzo il presidente degli Stati Uniti d’America decide di firmare una legge che propone l’aumento delle tasse sugli scambi di alluminio e acciaio. Si tratta di un duro colpo nei confronti della teoria economica del neoliberismo, che appoggia una politica fondata sul libero scambio e sul libero mercato. Il motivo per cui Donaldnon ha avuto esitazioni nel firmare la legge è semplice: si tratta di protezione dei lavoratori e della sicurezza nazionale. Europa, Cina e Canada non approvano i movimenti politici del presidente e sono pronti a rispondere con ulteriori manovre di mercato, essendo i paesi che si sentono maggiormente minacciati da questa decisione. Si tratta probabilmente dell’inizio di una guerra economica che ha come protagoniste due ideologie diverse e fra loro nettamente contrastanti: neoliberismo eeconomico. Ilè ...