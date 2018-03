Trump blocca l'acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom : "Sicurezza nazionale" : NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump, con una mossa inconsueta, ha firmato un decreto col quale blocca l'acquisizione di Qualcomm, leader nello sviluppo di tecnologia per i semiconduttori, ...

Usa : legale Trump cerca bloccare intervista pornostar :

Trump non deve bloccare chi lo critica su Twitter. Glielo suggerisce un tribunale : Un tribunale americano ha suggerito al Presidente degli Stati Uniti di silenziare gli utenti di Twitter che lo infastidiscono anziché bloccarli, come soluzione per una controversa causa iniziata cinque mesi fa dal 'Knight Institute per il Primo Emendamento' della Columbia University, come riportato da Associated Press. A novembre del 2017 il gruppo aveva presentato un esposto in tribunale a tutela di sette utenti Twitter, ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : CASA BIANCA Un argomento che non convince i querelanti, che hanno sottolineato come Trump utilizzi il suo account Twitter privato per annunciare o commentare questioni di politica, al pari di quanto ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : Washington, 8 mar. (AdnKronos) – Donald Trump non aveva il diritto di bloccare alcuni follower del suo account Twitter @realDonaldTrump. E’ quanto sostengono sette cittadini (tra loro anche un professore universitario e un poliziotto), che hanno fatto causa al presidente Usa per essere stati ‘bannati’ per i loro commenti critici e, a volte, ingiuriosi. La vicenda approda oggi davanti ad un giudice federale di New York, ...

Funzionari cinesi bloccano l'accesso della valigetta nucleare di Trump : John Kelly, ex generale del Corpo dei Marine ed attuale capo di gabinetto della Casa Bianca ed un agente dei servizi segreti Usa, lo scorso novembre hanno preso ad una piccola colluttazione con il personale di sicurezza cinese durante il tour asiatico del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’episodio, reso noto da Axios, sarebbe avvenuto il 5 novembre scorso durante la visita di Trump nella Grande Sala del Popolo che sorge in ...

Ricatto Dem a Trump : gli Usa bloccati : New York Mar-a-Lago deve attendere. Il presidente americano Donald Trump è costretto a rimandare le celebrazioni in Florida per il suo primo anniversario alla Casa Bianca, tenuto ostaggio del Senato incapace di giungere ad un accordo per evitare lo shutdown: il congelamento delle attività federali non essenziali è scattato alla mezzanotte di ieri ora di Washington, al termine di una corsa contro il tempo per arrivare ad un'intesa prima ...

Negli Usa scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it

Usa - scatta lo «shutdown» : bloccate le attività federali Trump : così non si mette bene Ma in Florida è pronta la festa : Trump archivia il suo primo anno alla presidenza con lo shutdown, ovvero il blocco dell’attività amministrativa federale, a partire dai servizi meno essenziali, per mancanza di fondi: «congelati» gli stipendi dei militari, disagi nelle attività pubbliche

Usa - giudice blocca la fine dei Dreamer. Trump : "Giustizia funziona male" : La giustizia americana ha bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali.

Trump - giudice blocca l’ordine contro i ‘Dreamers’. Casa Bianca : “E’ scandaloso”. E il tycoon attacca il sistema giudiziario : Il giudice distrettuale William Alsup ha bloccato a livello nazionale il provvedimento voluto da Donald Trump contro i Dreamer, le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con genitori immigrati illegali. Il magistrato di San Francisco ha accolto la richiesta di fermare l’ordine di Trump sulla fine del Deferred Action for Childhood Arrivals almeno fino a quando le varie cause avviate non saranno risolte. La decisione rappresenta un ...