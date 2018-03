Trump | blocca Broadcom | no ad acquisizione Qualcomm

Donald Trump blocca Broadcom e le sue mire su Qualcomm : L'ordine esecutivo arriva direttamente dalla Casa Bianca e le mire di Broadcom su Qualcomm sono vanificate in un solo colpo. Le proposte di acquisto che Broadcom ha lanciato da vari mesi ormai avrebbero minato la sicurezza nazionale secondo il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump; ecco spiegato il proclama che blocca di fatto ogni proposta di acquisto nei confronti di Qualcomm. L'articolo Donald Trump blocca Broadcom e le sue mire su ...

Usa : legale Trump cerca bloccare intervista pornostar : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump non deve bloccare chi lo critica su Twitter. Glielo suggerisce un tribunale : Un tribunale americano ha suggerito al Presidente degli Stati Uniti di silenziare gli utenti di Twitter che lo infastidiscono anziché bloccarli, come soluzione per una controversa causa iniziata cinque mesi fa dal 'Knight Institute per il Primo Emendamento' della Columbia University, come riportato da Associated Press. A novembre del 2017 il gruppo aveva presentato un esposto in tribunale a tutela di sette utenti Twitter, ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : Washington, 8 mar. (AdnKronos) – Donald Trump non aveva il diritto di bloccare alcuni follower del suo account Twitter @realDonaldTrump. E’ quanto sostengono sette cittadini (tra loro anche un professore universitario e un poliziotto), che hanno fatto causa al presidente Usa per essere stati ‘bannati’ per i loro commenti critici e, a volte, ingiuriosi. La vicenda approda oggi davanti ad un giudice federale di New York, ...

Funzionari cinesi bloccano l'accesso della valigetta nucleare di Trump : John Kelly, ex generale del Corpo dei Marine ed attuale capo di gabinetto della Casa Bianca ed un agente dei servizi segreti Usa, lo scorso novembre hanno preso ad una piccola colluttazione con il personale di sicurezza cinese durante il tour asiatico del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’episodio, reso noto da Axios, sarebbe avvenuto il 5 novembre scorso durante la visita di Trump nella Grande Sala del Popolo che sorge in ...

Ricatto Dem a Trump : gli Usa bloccati : New York Mar-a-Lago deve attendere. Il presidente americano Donald Trump è costretto a rimandare le celebrazioni in Florida per il suo primo anniversario alla Casa Bianca, tenuto ostaggio del Senato incapace di giungere ad un accordo per evitare lo shutdown: il congelamento delle attività federali non essenziali è scattato alla mezzanotte di ieri ora di Washington, al termine di una corsa contro il tempo per arrivare ad un'intesa prima ...

Negli Usa scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it