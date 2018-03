Trump apre ai negoziati con la Ue Ma l' auto tedesca rischia 20 miliardi

Trump apre all'Europa sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Anche lui parla di una strategia tattica ben precisa seguita dal presidente americano: una tattica mutuata dal mondo del business, tesa a far leva sulla minaccia di dazi per ottenere concessioni da ...

Donald Trump apre all'Europa sui dazi ma chiede a Bruxelles di eliminare prima i suoi : Donald Trump apre a negoziati con l'Europa sui dazi. Ma chiede a Bruxelles un impegno concreto per rivedere molte delle misure che per il tycoon danneggiano imprenditori, agricoltori ed allevatori americani. Solo così anche il Vecchio Continente potrà essere esentato dalla stretta sulle importazioni di acciaio e di alluminio annunciata dalla Casa Bianca, come già deciso per Paesi alleati come Canada, Messico e Australia. E ...

La Corea del Nord apre agli Usa - Ma Trump : "Prima fatti concreti" : Dopo le prime aperture tra Corea del Nord e Stati Uniti , il presidente Donald Trump , tramite il suo portavoce Sarah Sanders, mette i primi paletti: ' Non vi saranno colloqui fino a quando la Corea ...

L’America apre la guerra commerciale : Trump approva i dazi - esenzioni per i Paesi amici : Sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi, che entreranno in vigore entro 15 giorni, al 25% sull’acciaio e al 10% sull’alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappres...

Kim Jong-un apre a Trump : "Disposti a fermare i test". Ecco a quali condizioni : La cronaca dei fatti di questi giorni in quella parte del globo, parrebbero dimostrare che è in atto un calo di tensione e che la crescita della diplomazia tra i due paesi sono la conferma che la ...

Trump apre su armi - migliorare controlli : NEW YORK, 19 FEB - Donald Trump apre a una stretta sulle armi da fuoco. Il presidente americano - ha detto uno dei portavoce della Casa Bianca, Raj Shah - sostiene gli sforzi per migliorare il sistema ...

Trump apre su stretta armi - migliorare i controlli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump apre a una stretta sulle armi : 'Migliorare i controlli' - : Cinque giorni dopo la strage in Florida , il presidente degli Stati Uniti fa sapere, attraverso un suo portavoce, che sarebbe favorevole a restrizioni sull'utilizzo e la diffusione. Potrebbe essere ...

Trump apre a una stretta sulle armi : "Migliorare i controlli su chi le compra" : Il presidente sostiene testo bipartisan in Senato. Il presidente Usa finora è stato un candidato nettamente contrario a ogni intervento, oltre che legato a filo doppio con la potentissima lobby della National Rifle Association. Ieri, gli studenti sopravvissuti a Parkland hanno annunciato una marcia contro le armi

Trump riapre il cantiere America : Il piano da 1500 miliardi per costruire infrastrutture avrà effetti sulla nuova politica della Fed Un bilancio da 4,4 trilioni , 4400 miliardi, di dollari, che aumenta il deficit di 7 trilioni nei ...

Apre una busta con polvere bianca - la nuora di Trump finisce in ospedale : Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ospedale Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento di Manhattan della coppia.Continua a leggere Vanessa Trump è la moglie del primogenito del presidente Usa. Ha aperto la missiva indirizzata al marito nell’appartamento […] L'articolo Apre una busta con polvere bianca, la nuora di Trump finisce in ...

Usa - Trump apre alla cittadinanza per 1 - 8 milioni di illegali : La proposta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende avanzare al Congresso su un piano per l'immigrazione potrebbe aprire la strada alla cittadinanza americana per 1,8 milioni di ...

Trump apre a cittadinanza per 1 - 8 mln : 01.02 Aveva detto di voler risolvere il nodo dei 'Dreamer': adesso Trump offre ai dem la sua via al compromesso, con una proposta sull'immigrazione che apre alla cittadinanza per 1,8 mln di giovani illegali ma chiede in cambio fondi per il muro al confine con il Messico e per potenziare la sicurezza delle frontiere in generale, oltre ad una stretta anche sugli ingressi regolari. E' il pian osull'immigrazione che verrà presentato al Senato ...

Trump apre a cittadinanza Dreamers : (Teleborsa) - Il presidente Donald Trump pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai Dreamers , gli 800.000 clandestini arrivati da piccoli negli ...