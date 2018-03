Truffe | che cos' è lo schema Ponzi e come funziona

Liguria prima in Italia per denunce per Truffe o frodi informatiche : Di conseguenza, il tema della sicurezza va a toccare sempre più anche il mondo imprenditoriale: non a caso, entro pochi mesi, tutte le imprese che effettuano il trattamento dei dati personali ...

3 startup che smascherano le Truffe quando compri in internet : Dalle certificazioni antifrode con il sigillo di garanzia ai software: le soluzioni per mettere in guardia dai pericoli dello shopping online

3 startup che smascherano le Truffe quando compri in internet : Ecommerce Un fatturato di quasi 7 miliardi di euro. È il valore dei prodotti contraffatti in Italia. Il dato emerge da una ricerca del Censis, stilata in collaborazione con la direzione generale per la lotta alla contraffazione del ministero dello Sviluppo economico. La stima registra un aumento del 4,4% rispetto ai 6,5 miliardi del 2012, con una perdita del gettito fiscale di 5,7 miliardi di euro. Nel lungo elenco di prodotti contraffatti sono ...

Padova : Truffe a banche - Gdf arresta un falso imprenditore : Padova, 20 feb. (AdnKronos) - Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Padova su richiesta della locale Procura della Repubblica, nonché numerose perquisizioni nelle provi

Padova : Truffe a banche - Gdf arresta un falso imprenditore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra la fine dello scorso anno e gli inizi di quest’anno, dopo che la precedente società era stata bloccata per le indagini svolte, il soggetto ora tratto in arresto non si era perso d’animo assumendo al suo soldo un nuovo “prestanome”, un sessantenne residente a Teolo (Pd

False riviste forze dell'ordine 18 arresti tra Milano e Brianza per le Truffe telefoniche : Diciotto persone residenti tra provincia di Monza e Milano sono state arrestate , otto in carcere e dieci ai domiciliari, dai militari della Guardia di Finanza di Monza, in esecuzione di ordinanza di ...

Ecco le Truffe telefoniche contro Lidl - Euronics - Unieuro - Spotify - e Netflix. Tramite WhatsApp : ... nel primo caso, un messaggio paventerebbe la possibilità di vincere uno dei conti Spotify Premium che la piattaforma di streaming musicale sta regalando, semplicemente Tramite un click che, però, ...