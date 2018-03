Truffatore si spaccia per Luca Argentero | l’appello lanciato dall’attore

Si spacciava per finanziere - arrestato Truffatore nella valle Peligna : L'Aquila - Da diverso tempo nel territorio peligno si spacciava per finanziere, ovvero, a seconda delle circostanze e delle convenienze, per brillante avvocato del foro di Sulmona; truffava gli ignari cittadini, per la maggior parte titolari di avviate attività commerciali, attraverso indebite richieste di denaro. Ad individuare, generalizzare e denunciare il truffatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, i ...