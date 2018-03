Troppe canne? Il pilota del pickup sbaglia tutto | l’auto impenna | il motore fuma e la

ilfattoquotidiano

: @IsolaDeiFamosi ma quella sozza della Eva Henger quando la cacciate?? è di una presunzione insopportabile!!! mi sa… - mariamastrangel : @IsolaDeiFamosi ma quella sozza della Eva Henger quando la cacciate?? è di una presunzione insopportabile!!! mi sa… - effymysw : Perché ho fumato troppe canne e questo è il risultato .... BUT THIS IS THE REAL THIS IS ME (?) -

(Di martedì 13 marzo 2018) Cuore della Thailandia, provincia di Chachoengsao. Un uomo sta trasportando sul suoun enorme fascio didi bambù. Una lieve salita si trasforma però in una barriera insormontabile. Al primo tentativo ilper lo sforzo ma niente da fare. Al secondo tentativo l’autista pensa bene di prendere un po’ rincorsa, ma in prossimità della pendenzaper il peso e perde il carico. Proverbialmente il bambù si piega ma non si spezza, l’esatto opposto dell’autista che per non piegarsi di fronte all’ostacolo rischiava di spezzare il furgoncino L'articolo? Ildel: l’auto, ile la salita è tutta da ridere proviene da Il Fatto Quotidiano.